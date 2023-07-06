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Rus seyir füzesi Lviv'deki bir apartmana isabet etti: 4 ölü

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Giriş: 06.07.2023 16:16
Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşan çatışmalar sürerken Rus ordusu bu kez ülkenin batısındaki Lviv'i hedef aldı. Seyir füzesiyle düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
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