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Rus muhalif Aleksey Navalny neden öldü?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 15:25
Kutup bölgesinde bir hapishanede bulunan Rus muhalif Aleksey Navalny'nin hapishanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Son durumu A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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