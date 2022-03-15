15 Mart 2022, Salı
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Rus haber kanalına pankartlı baskın! Canlı yayında “savaşa hayır” protestosu
Rusya'da Kanal 1 televizyonu canlı yayında protestoya sahne oldu. Kanalın kadın editörü elindeki "savaşa hayır" yazılı pankartı spikerin arkasından kameraya göstererek Rus halkına seslendi. "Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ukrayna medyasının haberine göre kadın editörün avukatları, protesto sonrası kendisine ulaşılamadığını aktardı.