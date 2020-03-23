Rus doktordan çarpıcı koronavirüs (corona virüs COVID-19) açıklaması! “Putin gerçekleri saklanıyor” |Video

Son dakika haberi... Rus doktordan çarpıcı koronavirüs iddiası! Dünyada hızla yayılan ve şu ana kadar 192 ülkede görülen yeni tip koronavirüs (corona virüs) salgınıyla ilgili Rus doktordan çarpıcı bir iddia geldi. Rus doktor, Putin yönetiminin koronavirüsle ilgili gerçekleri dünyadan ve vatandaşlarından gizlediğini iddia etti. Dünyayı sarsan bu iddiayla ilgili ayrıntıları Moskova’da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi... Rus doktordan çarpıcı koronavirüs iddiası! Dünyada hızla yayılan ve şu ana kadar 192 ülkede görülen yeni tip koronavirüs (corona virüs) salgınıyla ilgili Rus doktordan çarpıcı bir iddia geldi. Rus doktor, Putin yönetiminin koronavirüsle ilgili gerçekleri dünyadan ve vatandaşlarından gizlediğini iddia etti.

Dünyayı sarsan bu iddiayla ilgili ayrıntıları Moskova'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında anlattı.

Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, yayınladığı görüntüde ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilgili durumu değerlendirdi.

"YETKİLİLER APTALIK YAPIYOR"

Kovid-19'un gerçek boyutlarının saklandığını iddia eden Vasilyeva, "Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır." dedi.

Doktorların koruma ekipmanı olmadan hastaları tedavi etmek zorunda kaldığını savunan Vasilyeva, "Doktorlara virüse karşı bütün dünyada kullanılan koruma ekipmanlarının verilmemesi halka karşı işlenen bir suçtur." yorumunda bulundu.

Yetkililerin halkın panik olmasını engellemeye çalıştıklarını iddia eden Vasilyeva, "Yetkililer, koronavirüs kelimesini kullanmaktan kaçınıyor ve hastane birimleri ve hatta doğumevleri zatürre hastalığına uygun şekilde dönüştürülüyor." ifadesini kullandı.