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Rum Kesimi'nin doğalgaz iddiası! Doğu Akdeniz'deki doğalgaz havzaları Rum Kesimi'ni birbirine düşürdü

A Haber
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Giriş: 22.12.2022 16:34
Güney Kıbrıs Rum kesimi, 6 numaralı parselde 3.4 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi keşfedildiğini açıkladı. Rum siyasi partileri doğalgazı siyasi propagandaya dönüştürdü. Gelişmeleri A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz’ün konuğu olan akademisyen Prof. Dr. Ata Atun değerlendirdi.
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