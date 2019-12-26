26 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.12.2019

Roket sirenlerini duyan Netanyahu mitingine ara verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yakın bir bölgede bulunan Aşkelon'daki mitingi sırasında roket sirenlerinin çalması üzerine korumaları tarafından salondan çıkarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin güneyinde yer alan Aşkelon kentindeki mitingini, roket sirenlerinin çalması üzerine kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kaldı.

İsrail basınında yer alan habere göre, Netanyahu, Gazze'ye yakın bir bölgede bulunan Aşkelon'da partisi Likud tarafından düzenlenen mitinge katıldı.

Miting sırasında abluka altındaki Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle Aşkelon kenti ve çevresinde uyarı sirenleri çalmaya başladı.

Bunun üzerine korumaları Netanyahu'yu mitingin yapıldığı salondan çıkardı.

Sirenlerin susmasından kısa süre sonra Netanyahu yeniden salona dönerken, miting kaldığı yerden devam etti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına bir roket atıldığı, atılan roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 17 Eylül'de yapılan erken seçimden önce de ülkenin güneyindeki Aşdod kentinde seçim mitingi düzenlemiş ve Gazze'den İsrail tarafına atılan iki roket nedeniyle çalan sirenler sebebiyle mitingini kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kalmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Roket sirenlerini duyan Netanyahu mitingine ara verdi
Roket sirenlerini duyan Netanyahu mitingine ara verdi
Sırp meclisinde tepki çeken olay! Milletvekiline tokat attı
Sırp meclisinde tepki çeken olay! Milletvekiline tokat attı
Ayakkabısına 8 tane saka saklayarak gümrükten geçirmek istedi
Ayakkabısına 8 tane saka saklayarak gümrükten geçirmek istedi
Ayakkabısının içerisinde gizleyerek ülkeye sokmak istedi
Ayakkabısının içerisinde gizleyerek ülkeye sokmak istedi
Uçarak geldi bir anda saldırdı
Uçarak geldi bir anda saldırdı
O polislere soruşturma açıldı
O polislere soruşturma açıldı
AVM'de dehşet! Polisi ittirip ikinci kattan atladı
AVM'de dehşet! Polisi ittirip ikinci kattan atladı
Cerablus’ta pazar yerinde bombalı saldırı!
Cerablus’ta pazar yerinde bombalı saldırı!
Görenleri şoke eden olay! Uçak köprü altında sıkıştı
Görenleri şoke eden olay! Uçak köprü altında sıkıştı
Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı
Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı
Kıbrıs'taki İsrail askerlerinden küstah Türkiye mesajı
Kıbrıs'taki İsrail askerlerinden küstah Türkiye mesajı
Libya'da Hafter'e karşı operasyon başlatıldı
Libya'da Hafter'e karşı operasyon başlatıldı
Daha Fazla Video Göster