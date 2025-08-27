Reuters’da Gazze istifası! Gazeteci katliamına sessiz kalınmasına tepki gösterdi

Basın özgürlüğü sadece yazmakla değil gerektiğinde susmamakla da ilgilidir. Kanada'da görev yapan deneyimli gazeteci Valerie Zink, 8 yıl boyunca çalıştığı Reuters haber ajansından istifa etti. Aslında bu bir istifa değil adeta bir isyan. Zink, Gazze'de gazetecilere yönelik saldırılara sessiz kalan Reuters'ı sert sözlerle eleştirdi ve elindeki basın kartını kameralar önünde kesti.

