15 Ekim 2025, Çarşamba
Refah Sınır Kapısı açılıyor! Gazze’ye 600 yardım TIR'ı girecek
Gazze’de 2 yıldır soykırım yapan terör devleti İsrail Refah Sınır Kapısı’nı planlandığı gibi açacak. Bugün 600 yardım TIR'ının girmesi bekleniyor. İnsani yardım transferi planlandığı gibi olacak. Detayları A Haber canlı yayınına bağlanan AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz anlattı.