Putin’den Batı’ya doğal gaz vizesi! Rus gazı için ödemeler dövizle yapılabilecek

Avrupa'da kış soğukları her geçen gün etkisini artırırken Rusya'dan enerji krizinin pençesindeki Batı ülkelerini sevindirecek bir hamle geldi. Rus lider Putin tarafından imzalanan kararnameyle "Dost Olmayan" ülkelerin Rus gazına döviz ile ödeme yapmasına yeniden izin verildi. Ancak düzenleme kritik bir detayı da içerisinde barındırıyor. Rus doğalgaz şirketi Gazprom, rubleyle ödeme yapmayı reddettikleri gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere gaz sevkiyatlarını durdurmuştu. Kararnameye göre söz konusu dost olmayan ülkelerin borcunu ödemesi bu ülkelere sevkiyatın tekrar başlaması anlamına gelmeyecek.

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