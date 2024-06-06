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Putin'den Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki etkin rolüne methiyeler: Çatışmayı çözmeye çabalıyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 06.06.2024 09:15
Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze halkına adeta ölüm yağdırıyor. Dünyadan ve Türkiye'den işgalci İsrail'e tepkiler devam ederken bir tepki de Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi. Putin yaptığı açıklamada, "Şu anda Gazze'de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki etkin rolüne değinen Putin, "Erdoğan, İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmayı çözmeye çabalıyor" ifadelerini kullandı.
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