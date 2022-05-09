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Putin açıklamaları ne anlama geliyor? Putin ne istiyor?

A Haber
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Giriş: 09.05.2022 11:36
Savaş 75. günde devam ederken, Rusya'nın bugün Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen Zafer Günü kutlamaları başladı. Zafer Günü'nde önemli açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bizim asıl amacımız bize karşı başlatılan savaşı durdurmak. Ukrayna'da yapmamız gerekeni bağımsızlık için yaptık." dedi. Ukrayna'yı işgal kararını savunan Rus lider, Batılı ülkelerin Rus topraklarına işgale hazırlandığını ileri sürdü ve "Başka planları vardı, bizi dinlemediler. NATO bizim sınırlarımıza tehlike yarattı" dedi. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Putin'in açıklamalarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Tokmakoğlu, "Putin Batı ile savaşıyor NATO ile savaşıyor şu anda fiilen baktığınız zaman. Dolayısıyla Putin’in söylemlerinin bu yöne doğru kaymış olması çok normal." dedi.

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