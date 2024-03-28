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Provokasyon Fransa'ya sıçradı! Terör örgütü PKK yandaşları Paris Havalimanını karıştırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 01:36
PKK terör örgütü destekçisi bir kişinin Fransa’dan Türkiye’ye sınır dışı edilmesini protesto eden örgüt üyeleri Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nı karıştırdı. Çıkan olaylarda 3 kişi yaralandı.
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