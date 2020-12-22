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Prof. Dr. Uğur Şahin'den mutasyon açıklaması: Aşı mutasyona karşı etkili olacak

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Giriş: 22.12.2020 09:29
Güncelleme:22.12.2020 09:43
Mevcut aşılar mutasyon geçiren koronavirüse karşı etkili olacak mı? BioNTech ilaç şirketinin CEO'su Prof. Dr Uğur Şahin, bu soruya yanıt verdi. Şahin geliştirdikleri aşının mutasyona uğramış korornavirüse karşı etkili olacağından emin olduğunu söyledi.

Koronavirüsün mutasyona uğraması aşı üreticilerini harekete geçirdi. BioNTech CEO'su Prof. Dr Uğur Şahin de Alman medyasına açıklamalarda bulundu.

Şahin BioNTech aşısının mutasyona karşı etkili olacağından emin olduğunu söyledi. Tedbirli olmak gerektiğini vurgulayan Şahin, mutasyonun ilerleyen günlerde detaylı inceleneceğini aktardı.

Geçtiğimiz gün BioNTech'in Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmişti.

Avrupa İlaç Ajansı 27 Aralık'tan itibaren kıta genelinde aşılama başlayacağını duyurmuştu.

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