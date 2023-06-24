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Prigojin Rostov Kentinde

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Giriş: 24.06.2023 11:23
Rusya ve Wagner arasında kriz! Darbe iddiaları... Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile Rus hükümeti arasında büyük bir kriz patlak verdi. Wagner Başkanı Yevgeny Prigojin'in sözleri ile tansiyon yükseldi. Rus ordusunun Wagner askerlerini vurduğunu öne süren Prigojin, Moskova yönetimine adeta savaş ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı saldırı iddiasını yalanlarken, Kremlin ise darbe çağrısı yapan Wagner lideri için tutuklama kararı çıkardı.
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