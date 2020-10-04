PKK-ASALA bağlantısı CIA raporunda! Dikkat çeken Yunanistan ve Hafız Esad detayı

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi sürerken eli kanlı PKK’lı teröristlerin de ermeni mevziilerinde yer aldığı biliniyor. Merkezî İstihbarat Teşkilatı CIA'in raporlarında PKK ve ASALA arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı. O çok gizli raporda yer alanlar bilgileri deşifre eden A Haber'in özel haberi...

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ile başlayan savaş altıncı günü geride bırakırken, terör örgütü PKK Ermenistan'ın yanında Azerbaycan'a karşı savaşıyor.

Yıllardır gizlenmeye çalışılan ermeni terör örgütü asala ve PKK bağlantısı ABD merkezi istihbarat teşkilatı CIA'in açıkladığı belgelerde gün yüzüne çıkmıştı.



DİKKAT ÇEKEN YUNANİSTAN DETAYI

CIA, gizli belgeleri 30 yıl sonra açıkladı. PKK ve ASALA terör örgütlerine Suriye ve Yunanistan'ın destek verdiği istihbarat raporlarında yer aldı.

CIA'in erişime açtığı belgelerde,1987 yılında dönemin CIA Başkan Yardımcısı Robert Gates'e sunulan terör raporu da yer alıyor.



HAFIZ ESAD'IN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA....

Yunanistan'da dönemin başbakanı Andreas Papandreu ve lideri olduğu PASOK hükümetinin ermeni terör örgütü ASALA'ya destek olduğu CIA raporunda belirtiliyor. ASALA'nın aynı zamanda Atina'da bir ofisinin bulunduğu ve ofisin varlığının gizli tutulduğu da raporda yer alıyor.

Aynı CIA belgesinde, Suriye'de o dönem iktidarı elinde tutan Hafız Esad'ın terör örgütü PKK'ya destek verdiği ve sığınak sağladığı da yer alıyor. Şam yönetiminin terörizmi özellikle Orta Doğu'da kullanmaya devam edeceği de vurgulanıyor.

Bugün gelinen süreçte CIA, gizliliğini kaldırdığı belgeler gibi terör örgütü ASALA ve PKK ittifaklarını gizlemekten çekinmiyor.