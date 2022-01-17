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Perde Arkası -  Kazakistan’da FETÖ etkisi!

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Giriş: 17.01.2022 11:45
Kazakistan'daki olaylara ilişkin dış müdahale ihtimalleri tartışılırken uzmanlar bölgedeki FETÖ etkisine dikkat çekiyor. Orta Asya'da ABD tarafından  korunan FETÖ,  sadece Kazakistan değil diğer bölge ülkeleri için de büyük bir tehdit. Peki FETÖ Kazakistan'a nasıl yerleşti ve nasıl büyüdü? Kazakistan'daki kanlı olaylarda örgütün rolü neydi? İşte Kazakistan'ın perde arkası...
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Kazakistan’da FETÖ etkisi!
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