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Pentagon'un dahi açıklayamadığı o görüntüler... ABD istihbaratından hükümete uzaylı uyarısı! Bill Clinton'dan 51. bölge itirafı

A Haber
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Giriş: 20.06.2022 13:52
Gökyüzünde beliren tanımlanamayan cisimler... Uzaydan geldiği iddia edilen gizemli sinyaller... Dünya, "evrende yalnız mıyız" sorusuna yanıt aramaya devam ederken, tartışmalara son olarak eski ABD Başkanı Bill Clinton da katıldı. Clinton, ABD ordusunun UFO ve uzaylı kalıntılarını sakladığı iddia edilen 51. bölgeye ajan gönderdiklerini itiraf etti.
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