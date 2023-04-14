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Pentagon'daki sızıntıyı yapan kişi yakalandı

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Giriş: 14.04.2023 08:28
Dünyanın gündeminde ilk sırada olan Pentagon'daki gizli belgeleri internete sızdıran kişi yakalandı. 21 yaşında ulusal hava muhafızlarında istihbarat görevlisi olarak çalışan gencin, sohbet siteleri üzerinden aylardır belge paylaştığı da ortaya çıktı.
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