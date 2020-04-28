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Pentagon UFO görüntülerini yayınladı | Video
Son dakika haberine göre; ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçmiş yıllarda donanma pilotlarının görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.
Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan UFO olduğu iddia edilen görüntüleri resmi olarak paylaşarak görüntülerdeki uçan cisimleri "tanımlanamayan uçan nesneler" olarak adlandırdı.
Pentagon sözcüsü Sue Gough'a göre, videolardan biri 2004'te, diğer ikisi Ocak 2015'te kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri, daha önce de internette dolaşan ve tanımlanamayan uçan nesnelere ait olduğu öne sürülen videoların gerçek olduğunu kabul etmişti.
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