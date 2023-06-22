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Paris'te meydana gelen patlamada yaralı sayısı 50'ye çıktı

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Giriş: 22.06.2023 18:28
Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde dün bir binada meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 50'ye yükseldi.
Paris’te yaralı sayısı 50’ye çıktı
Paris'te yaralı sayısı 50'ye çıktı
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