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Pakistan'da yeni dönem

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Giriş: 11.04.2022 16:12
Pakistan'da İmran Han hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu görevden düşmesinin ardından bugün mecliste yeni başbakan seçimi yapıldı. Muhalefet blokunun adayı Şahbaz Şerif, başbakanlığa seçildi. Pakistanlı gazeteci Javed Rana, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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