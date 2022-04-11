11 Nisan 2022, Pazartesi
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Pakistan'da yeni dönem
Pakistan'da İmran Han hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu görevden düşmesinin ardından bugün mecliste yeni başbakan seçimi yapıldı. Muhalefet blokunun adayı Şahbaz Şerif, başbakanlığa seçildi. Pakistanlı gazeteci Javed Rana, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.