22 Ağustos 2025, Cuma

Pakistan'da havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı
Pakistan’da havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı

Giriş: 22.08.2025 00:35
Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı. Patlama çevredeki binalara ve araçlara da zarar verirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Depoda yangının devam ettiği sırada ara ara patlamalar yaşanırken, bölgede araç trafiği durduruldu. İtfaiyenin müdahalesiyle depodaki yangın kısa sürede söndürüldü. Patlama anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
