18 Şubat 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Pakistan'da Başkan Erdoğan'ın adının verildiği kavşak açıldı!
Pakistan’da Başkan Erdoğan’ın adının verildiği kavşak açıldı!

Pakistan'da Başkan Erdoğan'ın adının verildiği kavşak açıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2025 18:11
Güncelleme:18.02.2025 18:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Başkan Erdoğan'ın adı yeni inşa edilen bir kavşağa verilmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İslamabad'da Recep Tayyip Erdoğan isminin verildiği kavşağın tabelasını Erdoğan'a takdim etmişti. Şerif bugün kavşağın resmi açılış törenine katıldı. Şerif törende, kavşağı kısa sürede tamamlayan tüm yetkililere teşekkür ederek, projenin başlangıçta tahmin edilenden daha düşük maliyetle tamamlanmış olmasını da takdirle karşıladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pakistan’da Başkan Erdoğan’ın adının verildiği kavşak açıldı!
Pakistan’da Başkan Erdoğan’ın adının verildiği kavşak açıldı!
Pakistan'da Başkan Erdoğan'ın adının verildiği kavşak açıldı!
İsrail’den Hamas komutanına suikast
İsrail’den Hamas komutanına suikast
Avrupalı liderler Ukrayna için toplandı
Avrupalı liderler Ukrayna için toplandı
Papa hastanede kalmaya devam edecek
Papa hastanede kalmaya devam edecek
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 31 ölü
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 31 ölü
Kanada’da iniş yapan uçak ters döndü!
Kanada'da iniş yapan uçak ters döndü!
Esad ve ailesi bu sokakta mı yaşıyor?
Esad ve ailesi bu sokakta mı yaşıyor?
Avrupa’nın en eski mahkumu George Abdullah
Avrupa’nın en eski mahkumu George Abdullah
ABD marşını yuhaladılar
ABD marşını yuhaladılar
Pezeşkiyan Türkçe şiir okurken uyarıldı
Pezeşkiyan Türkçe şiir okurken uyarıldı
ABD’de çok sayıda eyaleti fırtına vurdu: 9 ölü
ABD’de çok sayıda eyaleti fırtına vurdu: 9 ölü
Davud yıldızlı tişört ile serbest bıraktılar!
Davud yıldızlı tişört ile serbest bıraktılar!
Daha Fazla Video Göster