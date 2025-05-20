20 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Özgür Suriye’den kutsal topraklara yolculuk! Şam’dan 14 yıl sonra ilk hac kafilesi yola çıktı
Özgür Suriye’den kutsal topraklara yolculuk! Şam’dan 14 yıl sonra ilk hac kafilesi yola çıktı

Özgür Suriye’den kutsal topraklara yolculuk! Şam’dan 14 yıl sonra ilk hac kafilesi yola çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2025 13:14
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin tüm illerinden hacı adayları ilk kez 14 yıl sonra Şam üzerinden kutsal topraklara gitmenin mutluluğunu yaşıyor. Rejimden kurtuldukları için dualar eden Suriyeliler, şimdi de Gazze'nin kurtulması için Kabe'de dua edeceklerini söylüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Suriye’den kutsal topraklara yolculuk! Şam’dan 14 yıl sonra ilk hac kafilesi yola çıktı
ABD’de orman yangını
ABD'de orman yangını
İspanya’da elektrikten sonra mobil şebeke krizi
İspanya'da elektrikten sonra mobil şebeke krizi
İspanya’da elektrikten sonra şebeke krizi!
İspanya'da elektrikten sonra şebeke krizi!
Kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı
Kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı
A Haber çatışmaların yaşandığı Keşmir’de
A Haber çatışmaların yaşandığı Keşmir’de
Şam’dan 14 yıl sonra ilk hac kafilesi yola çıktı
Şam’dan 14 yıl sonra ilk hac kafilesi yola çıktı
Kripto para sahiplerinin parmakları kesildi
Kripto para sahiplerinin parmakları kesildi
Finlandiya sınırında Rus ordusu hareketlendi!
Finlandiya sınırında Rus ordusu hareketlendi!
Gazze’de yeni katliamlar! 37 can gitti
Gazze’de yeni katliamlar! 37 can gitti
Trump-Putin görüşmesinden ne çıktı?
Trump-Putin görüşmesinden ne çıktı?
İkizler yolda kalınca...
İkizler yolda kalınca...
Kayanın gazabı
Kayanın gazabı
Daha Fazla Video Göster