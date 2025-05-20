20 Mayıs 2025, Salı
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Özgür Suriye’den kutsal topraklara yolculuk! Şam’dan 14 yıl sonra ilk hac kafilesi yola çıktı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin tüm illerinden hacı adayları ilk kez 14 yıl sonra Şam üzerinden kutsal topraklara gitmenin mutluluğunu yaşıyor. Rejimden kurtuldukları için dualar eden Suriyeliler, şimdi de Gazze'nin kurtulması için Kabe'de dua edeceklerini söylüyor.