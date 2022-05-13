13 Mayıs 2022, Cuma
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Otoyolda feci kaza! Kamyonun çarptığı araç böyle patladı
ABD'nin Ohio eyaletinde otoyolda korkunç bir kaza yaşandı. Kontrolden çıkan kamyon hızla geldi. Emniyet şeridinde park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük bir patlama yaşandı. İki araç da yol kenarına savruldu. Şans eseri iki sürücü de yaralı kurtuldu.