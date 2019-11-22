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22.11.2019
Osmanlı Devleti'ni karalayan provokasyonlarla dolu skandal dizi başladı! Video
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ve Suudi Arabistan’ın sahibi olduğu MBC TV’de yayınlanmaya başlayan "Ateş Krallıkları" isimli dizi, Mısır’da Memlükler’in son günlerini ve 16’ncı yüzyılda Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçişini anlatıyor. Dizinin yapımcısının, "Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa edeceğini" söylediği Arapça dizinin Mısırlı bir yazarın metnini kullandığı ve Arap oyuncuların yer aldığı dizinin başrolünü ise Mısırlı bir aktörün üstlendiği aktarılıyor.
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