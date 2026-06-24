Ortodoks Yahudilerden İsrail konsolosluğu önünde protesto

ABD'nin New York kentinde yüzlerce Ortodoks Yahudi, İsrail Konsolosluğu önünde bir araya gelerek İsrail'in savaş politikalarını ve zorunlu askerlik uygulamasını protesto etti. Hahamlar Birliği öncülüğünde düzenlenen gösteride, anti-Siyonist Yahudilere yönelik baskı ve tutuklamalara tepki gösterildi. Göstericiler, zorunlu askerlik uygulamasının din ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunurken, İsrail Devleti'nin dünya Yahudilerini temsil etmediğini öne sürdü.