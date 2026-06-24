İsrailliler Filistin bayraklı işletmeye saldırdı

İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü soykırım ve vahşet, Siyonist zihniyetin sınır tanımayan küstahlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu kez İspanya'da sahneye çıkan gözü dönmüş İsrailli turist grubu, bir işletmede asılı olan Filistin bayrağını görünce adeta nefret kustu. İşletmeye ve çalışanlara vahşice saldıran, ellerine ne geçtiyse fırlatan Siyonist grubun o anları saniye saniye kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada büyük bir infiale ve tepki dalgasına yol açtı.