Ortadoğu'da yeni cephe endişesi: ABD'den İsrail'e Irak'taki gruplar için yeşil ışık

Ortadoğu'da gerilim bu kez Irak üzerinden tırmanabilir. ABD'nin, Irak'taki İran yanlısı milis grupların hedef alınması konusunda İsrail'e yeşil ışık yaktığı öne sürüldü. A Haber Muhabiri Fakhur Rahman, olası saldırıların Irak'ı yeni bir çatışma alanına dönüştürebileceğini ve İran'ın karşılık vermesi halinde bölgesel gerilimin büyüyebileceğini belirtti. Rahman ayrıca Irak'ın da aralarında bulunduğu 6 ülkenin Mekke Ortak Savunma İttifakı'na katılmak için talepte bulunduğunu aktardı.