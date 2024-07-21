21 Temmuz 2024, Pazar
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Orta Doğu'da savaş yayılıyor mu
İsrail'den Yemen'deki Husilere misilleme geldi. İsrail'e ait savaş uçakları, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan liman kenti Hudeyde'ye saldırı gerçekleştirdi. Huseyde Limanı'nın hedef alındığı saldırıda yakıt depoları alev aldı. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, "İsrail'e son aylarda düzenlenen yüzlerce saldırıya karşılık İsrail savaş uçakları, Yemen'deki Hudeyde Limanı bölgesinde Husilere ait askeri hedefleri vurdu" ifadeleri kullanıldı.