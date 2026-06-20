Orta Doğu'da kırılma noktası: Ateşkes bilmecesinde düğüm çözülüyor mu?

Tansiyon bir an olsun düşmediği Orta Doğu’da, diplomasi trafiği ile sıcak çatışma eş zamanlı olarak sahayı sarsmaya devam ediyor. İsrail ile Hizbullah arasında dün ilan edilen ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyinden patlama sesleri yükselirken, İran’ın Hürmüz Boğazı hamlesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu üzerindeki ağır baskısı Orta Doğu’yu tam bir barut fıçısına çevirmiş durumda. Konuya ilişkin son gelişmeleri sıcak bölgeden aktaran AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Bir yanda masada yürütülen kirli pazarlıkları, diğer yanda cephede devam eden işgal genişletme çabalarını A Haber ekranlarından çarpıcı bilgilerle aktardı.