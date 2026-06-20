İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz hamlesi ve İsviçre çıkartması!

Tahran-İsviçre hattında diplomasi trafiği "ateş hattına" dönerken, İran'dan tüm dengeleri altüst edecek hamleler peş peşe geldi! "Minab 168" ismi verilen üst düzey heyet kritik müzakereler için İsviçre'ye doğru yola çıkarken, Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurarak dünyayı ayağa kaldırdı. Nükleer faaliyetlerden yaptırımların kaldırılmasına, Lübnan’daki sıcak temastan İsrail’in saldırılarına kadar her detayın masada olduğu bu tarihi süreçte, A Haber Muhabiri Ekber Karabağ sıcak bölgedeki son durumu ve diplomasi koridorlarındaki dehşet verici sessizliği tüm çıplaklığıyla aktardı.