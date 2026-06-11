Orta Doğu'da bölgesel savaş alarmı! Kriz Pakistan sınırına dayandı

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, savaşın bölge geneline yayılabileceği yönündeki endişeleri artırdı. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve İran'ın "topyekûn savaş" mesajları, Irak, Lübnan ve Yemen'de de yeni cephe ihtimallerini gündeme taşıdı. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, gerilimin artık Pakistan sınırına kadar ulaştığını belirterek bölgesel savaş riskine dikkat çekti. Enerji hatlarından küresel ekonomiye kadar uzanan etkileriyle kriz, dünya gündeminin ilk sırasına yerleşti.