Orta Doğu’da bitmeyen kan ve gözyaşı...

İsrail'in Gazze'de binlerce masum sivili katletmesiyle birlikte o çok bilindik "Orta Doğu'da akan kan neden durmuyor?" sorusu, bir kez daha zihinlerde beliriverdi. Bu soruya yanıt verebilmek ve Orta Doğu'da yaşananları kavrayabilmek için İsrail'in "Oded Yinon" planı'nı anlamak gerekiyor? Nedir bu Yinon planı? Neyi amaçlıyor?