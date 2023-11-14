14 Kasım 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Orta Doğu'da bitmeyen kan ve gözyaşı...
İsrail'in Gazze'de binlerce masum sivili katletmesiyle birlikte o çok bilindik "Orta Doğu'da akan kan neden durmuyor?" sorusu, bir kez daha zihinlerde beliriverdi. Bu soruya yanıt verebilmek ve Orta Doğu'da yaşananları kavrayabilmek için İsrail'in "Oded Yinon" planı'nı anlamak gerekiyor? Nedir bu Yinon planı? Neyi amaçlıyor?