'Öldü' denilen Kim Jong-un ile ilgili ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş çıkış |Video

'Öldü' denilen Kim Jong-un ile ilgili ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş çıkış... ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham,Kim Jong-un'un öldüğü iddialarına ilişkin, "Böyle iddiaların sürmesine izin vermezsin, bu yüzden ölmediyse şaşırırım" ifadelerini kullanandı.

Dün bazı kaynaklar tarafından öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumunu kontrol etmesi için Çin'den Pyongyang'a aralarında medikal uzmanlar bulunan bir ekibin gönderildiği bildirildi.



NELER YAŞANMIŞTI?



Tartışmalar ilk olarak CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Kim'in "hayati tehlikesi" olduğu iddiasını duyurmasıyla başladı.



Kuzey Kore devlet medyası 11 Nisan'da Kim'in bir Politbüro toplantısına katıldığını bildirdi. Ertesi gün gazetede Kim'in bir askeri tesisi ziyaretiyle ilgili haber yer aldı ancak teftişin hangi tarihte yapıldığı belirtilmedi. Kuzey Kore lideri, 15 Nisan'da dedesinin doğum günü kutlamalarına da katılmadı.