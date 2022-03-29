29 Mart 2022, Salı
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Odessa'da güne bombalamalarla uyandı
Ukrayna'nın liman şehri Odessa güne bombalamalarla uyandı.. 10 dakika arayla defalarca bombalama sesleri duyuldu. Şehirdeki son durumu, Odesassa'da yaşayan Türk vatandaşı Murat Erdoğan aktardı.