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Odessa'da güne bombalamalarla uyandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2022 16:02
Ukrayna'nın liman şehri Odessa güne bombalamalarla uyandı.. 10 dakika arayla defalarca bombalama sesleri duyuldu. Şehirdeki son durumu, Odesassa'da yaşayan Türk vatandaşı Murat Erdoğan aktardı.
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