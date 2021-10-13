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Norveç’in Kongsberg kentinde oklu saldırı! Saldırıya uğrayan Türk vatandaşı var mı?

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Giriş: 13.10.2021 23:32
Norveç’in Kongsberg kentinde oklu saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilirken, polisin saldırıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı. A Haber’e konuşan Türkiye’nin Osla Büyükelçisi Fazlı Çorman, “Saldırıya uğrayan Türk vatandaşı yok.” dedi.
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