Norveç’in Kongsberg kentinde oklu saldırı! Saldırıya uğrayan Türk vatandaşı var mı?

Norveç’in Kongsberg kentinde oklu saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilirken, polisin saldırıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı. A Haber’e konuşan Türkiye’nin Osla Büyükelçisi Fazlı Çorman, “Saldırıya uğrayan Türk vatandaşı yok.” dedi.

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