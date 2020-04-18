Nobel ödüllü doktordan ürküten açıklama! Dr. Montagnier: Corona virüs (Kovid-19) profesyonel iş | Video

Yeni tip koronavirüs salgını dünyada hızla yayılmaya devam ederken, virüsün Çin'de üretildiğine dair iddialara bir destek de Fransa'dan geldi. Amerikan basınında yer alan iddiaların ardından Nobel ödüllü doktorlardan da "Covid-19 profesyonel bir iş" açıklaması yapıldı. Fransız doktor Luc Montagnier, "Bununla AIDS'e karşı bir aşı bulmak istenmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Nobel Tıp Ödülü'nü 2008'de alan Fransız doktor Luc Montagnier, "Pourquoi docteur" internet sitesine verdiği demeçte, Kovid-19'un Vuhan'da hayvan pazarından ortaya çıktığına inanmadığını belirtti.

"VUHAN'DAKİ LABORATUVARDAN ÜRETİLDİ"

"Kovid-19, Vuhan'daki laboratuvardan üretildi. Bu laboratuvar, 2000'li yıllardan beri koronavirüs hakkında uzmanlaştı." değerlendirmesinde bulunan Montagnier, bu konuyu iyi araştırdığını vurguladı.

"AIDS'E KARŞI BİR AŞI BULMAK İSTENMİŞ OLABİLİR"

Montagnier, CNEWS kanalında yaptığı açıklamada, "Bu virüs, doğal yollarla ortaya çıkmadı, bu tam profesyonel bir iş. Bunun hangi amaçla yapıldığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'da HIV parçalarının olabileceğini anlatan Montagnier, "Bununla AIDS'e karşı bir aşı bulmak istenmiş olabilir." dedi.