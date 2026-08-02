Mürvet teyze ve Halil amcanın 64 yıllık evlilik hikâyesi sevgiyle ekrana taşındı

Bir ömür aynı yastığa baş koyan Mürvet teyze ve Halil amcanın 64 yıllık evlilik hikayesi, yıllara meydan okuyan bir sevginin izlerini taşıyor. Kabakça köyünden olan 81 yaşındaki Mürvet teyze ile 80 yaşındaki Halil amca, birlikte geçen yıllarını ve evliliklerinin unutulmaz anılarını anlattı. Mürvet teyze ve Halil amcanın hikâyesi, uzun bir evliliğin yalnızca yıllarla değil; anlayış, sabır ve emekle kurulduğunu gösteriyor. A Haber Muhabiri Nuray Korkmaz ve Kameraman Murat İçen, çiftin 64 yıllık yolculuğunu ekrana taşıdı.