22 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları New York'ta 39. Türk Günü Yürüyüşü kutlamaları festival alanında devam etti

New York'ta 39. Türk Günü Yürüyüşü kutlamaları festival alanında devam etti

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.05.2022 16:54
Güncelleme:22.05.2022 16:55
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta 39'uncusu düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü" etkinliğinin ikinci etabı Dag Hammarskjold parkında devam ederken festivalde konuşan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "Amacımız Türk kimliğimizi koruyup yeni nesillere aktarmak." dedi.
New York’ta 39. Türk Günü Yürüyüşü
New York'ta 39. Türk Günü Yürüyüşü
PKK’lı vekil Amineh Kakabahev nefret kustu!
PKK'lı vekil Amineh Kakabahev nefret kustu!
Maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde görüldü?
Maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde görüldü?
İmha edilen tanklar Kiev meydanında
İmha edilen tanklar Kiev meydanında
5,8 büyüklüğünde depremle sallandılar
5,8 büyüklüğünde depremle sallandılar
Filipinler’de 6,1 büyüklüğünde deprem!
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem!
Fiber kablolar ile depremler bilinebilir mi?
Fiber kablolar ile depremler bilinebilir mi?
Atina’ya askeri desteği sürüyor!
Atina’ya askeri desteği sürüyor!
Rusya Azovstal fabrikasının kontrolünü ele geçirdi
Rusya Azovstal fabrikasının kontrolünü ele geçirdi
Rusya Finlandiya’nın gazını kesti!
Rusya Finlandiya’nın gazını kesti!
İsrail’de hükümet krizi!
İsrail’de hükümet krizi!
İsveç’ten teröristlere vatandaşlık
İsveç'ten teröristlere vatandaşlık
Daha Fazla Video Göster