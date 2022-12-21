21 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları New York Times gamalı haç mı yayımladı? Bulmaca infiale neden oldu

New York Times gamalı haç mı yayımladı? Bulmaca infiale neden oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2022 09:47
ABD gazetesi New York Times'ın pazar günü yayımladığı bulmacadaki görsel, sosyal medyada tepki topladı. Yahudi bayramı olan Hanuka günü yayımlanan bulmacada, Nazi Almanya'sının simgesi gamalı haç benzeri bir işaret kullanıldığı iddia edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bulmaca infiale neden oldu
Bulmaca infiale neden oldu
Zelenskiy ilk kez Ukrayna’dan ayrılıyor
Zelenskiy ilk kez Ukrayna'dan ayrılıyor
Tahran ile Riyad arasında gerilim!
Tahran ile Riyad arasında gerilim!
Azerbaycan’dan Kıbrıs’ın tanınmasına açık destek
Azerbaycan'dan Kıbrıs'ın tanınmasına açık destek
Rishi Sunak istifa mı edecek?
Rishi Sunak istifa mı edecek?
İngiltere göçmenleri Ruanda’ya gönderecek
İngiltere göçmenleri Ruanda'ya gönderecek
Türkiye’den dev enerji hamleleri
Türkiye'den dev enerji hamleleri
24 saatte 12 patlama gerçekleşti
24 saatte 12 patlama gerçekleşti
36 yıl sonra şampiyon!
36 yıl sonra şampiyon!
Hava kirliliği alarmı! Okullar için kritik karar
Hava kirliliği alarmı! Okullar için kritik karar
Yolcu uçağı facianın eşiğinden döndü!
Yolcu uçağı facianın eşiğinden döndü!
Tayland Donanmasına ait bir gemi battı
Tayland Donanmasına ait bir gemi battı
Daha Fazla Video Göster