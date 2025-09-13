13 Eylül 2025, Cumartesi

Nepal’in yeni başbakanı sosyal medyadan seçildi! Tarihte bir ilk yaşandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 09:22
Hükümetin kanlı protestolarla devrildiği Nepal, manidar denilebilecek bir seçime sahne oldu. Sosyal medya yasaklarına karşı sokaklara dökülen sivil toplum kuruluşları, yeni başbakanı da sosyal medyada yapılan oylama ile seçti. Yolsuzluk karşıtı duruşuyla bilinen eski başyargıç Sushila Karki ülkenin ilk kadın başbakanı olarak göreve başladı.
