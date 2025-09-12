12 Eylül 2025, Cuma

Nepal'deki protestolarda 35 ölü! Hapishanelerden 15 bin mahkum firar etti
Giriş: 12.09.2025 12:42
Nepal'de protestoların şiddeti artmış, hükümet binalarını ateşe verilmişti. Çıkan olaylarda can kaybı 35'e yükselirken, hapishanelerden 15 bini aşkın mahkum firar etti. Ülkede güvenlik krizine yol açtı.
