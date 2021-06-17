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Nehirde yüzen sandıktan bakın ne çıktı? Gelen sesler tüyleri ürpertti! Dünyayı şoke olay! Böylesini ilk kez göreceksiniz

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Giriş: 17.06.2021 11:03
Hindistan'da dünyayı şoke eden bir olay yaşandı. Ganj Nehri üzerinde giden bir sandık vatandaşların dikkatini çekti. Özenle hazırlanmış olan bu sandıktan gelen sesler üzerine orada bulunan halk, sandığa ulaşarak kıyıya aldı. Sandıktan gelen sesler üzerine korktukları başına geldi. Henüz 22 günlük olan bir kız çocuğu bulundu. Tüyleri diken diken eden olay kameralara saniye saniye kaydedildi. Bebeği bulan kişi, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Yetkililer tarafından alınan çocuğun neden sandığa konularak ölüme terk edildiği araştırılıyor. İşte gören herkesi sarsan olay...
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