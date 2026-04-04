NATO/Fransa’dan TCG Anadolu paylaşımı

Dünya, Mavi Vatan'ın yüzen kalesi TCG Anadolu'nun gücünü konuşuyor! NATO, resmi kanallarından yaptığı paylaşımda Türk amiral gemisini “teknolojik bir devrim” olarak tanıtırken, küresel askeri dengelerdeki parçacıkları yerinden oynatıyor. 5 yıl önce Libya açıklarında Türkiye ile karşı karşıya gelen Fransa’nın bugün NATO çatısı altında TCG Anadolu’yu övmesi, “dengelerin değiştiğine” yönelik gözlemi güçlendirdi. A Haber’de konuşan Gazeteci Zafer Şahin ile Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, gelişmeye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.