16 Şubat 2022, Çarşamba
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NATO'dan tedirgin eden Rusya açıklaması
NATO ülkelerinin savunma bakanları, bugün Rusya ile Batı arasında artan gerilimin ardından Avrupa'nın doğusunda ve güneydoğusunda ittifakın askeri varlığını artırmayı görüşmek üzere toplanıyor. Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleşecek iki günlük toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılıyor. Ayrıntıları Amsterdam'dan A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.