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Norveç'ten Galler karşısında ikinci gol! Schjelderup farkı ikiye çıkardı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Norveç'ten Galler karşısında ikinci gol! Schjelderup farkı ikiye çıkardı

Norveç ile Galler arasında oynanan karşılaşmada Schjelderup sahneye çıktı. Antonio Nusa'nın golüyle öne geçen Norveç, Schjelderup'un kaydettiği golle farkı ikiye yükseltti.

Norveç, Antonio Nusa'nın golüyle Galler karşısında öne geçti
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Norveç, Antonio Nusa'nın golüyle Galler karşısında öne geçti
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