- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
Nahçıvan koridoru insanlığa hizmet edecek: Prof.Dr.İlyas Topsakal A Haber ekranlarında değerlendirdi
Prof.Dr. İlyas Topsakal Nahçıvan koridoruna ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmeler bulundu.
İNSAN UNSURU ÖNEMLİ
Bu koridora sadece siyasi olarak bakılmaması gerektiğini belirten Topsakal insan unsurunun da çok önemli olduğunu belirtti. Topsakal ayrıca Rusların siyasi olarak geldikleri yerlere insan tamponu da yerleştirdiği sözlerine ekledi.
RUSLAR ORADA DOĞAL HAT OLUŞTURDU
Topsakal, Rusya'nın Türkiye-Azerbaycan-İran hattına Ermenistan hattını yerleştirerek burada doğal bir hat oluşturduğunu söyledi.
ULUSLARARASI ANLAŞMALARDAKİ HAKLARI VERİLMELİ
Ermeniler Azerbaycan Türklerini katlederek 8 bin köyü değiştirmesine değinen Topsakal, bu noktada hat kurulsa da Azerbaycan Türklerine uluslararası anlaşmaların verdiği hakların yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.
KORİDOR İNSANLIĞA HİZMET EDECEK
Ticaret yollarının bugüne kadar hiçbir zaman zorla kontrol altına alınmadığını söyleyen Topsakal, Nahçıvan koridorunun da insanlığa hizmet edeceğini söyledi.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)