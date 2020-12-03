Nahçıvan koridoru insanlığa hizmet edecek: Prof.Dr.İlyas Topsakal A Haber ekranlarında değerlendirdi

Prof.Dr. İlyas Topsakal Nahçıvan koridoruna ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmeler bulundu. Koridora siyasi olarak bakılmaması gerektiğini belirten Topsakal, insani boyutun da önemine değindi. Rusya'nın bölgedeki stratejik hamlelerine de değinen Topsakal, Nahçıvan koridorunun insanlığa hizmet edeceğini belirtti.

Prof.Dr. İlyas Topsakal Nahçıvan koridoruna ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmeler bulundu.

İNSAN UNSURU ÖNEMLİ

Bu koridora sadece siyasi olarak bakılmaması gerektiğini belirten Topsakal insan unsurunun da çok önemli olduğunu belirtti. Topsakal ayrıca Rusların siyasi olarak geldikleri yerlere insan tamponu da yerleştirdiği sözlerine ekledi.

RUSLAR ORADA DOĞAL HAT OLUŞTURDU

Topsakal, Rusya'nın Türkiye-Azerbaycan-İran hattına Ermenistan hattını yerleştirerek burada doğal bir hat oluşturduğunu söyledi.

ULUSLARARASI ANLAŞMALARDAKİ HAKLARI VERİLMELİ

Ermeniler Azerbaycan Türklerini katlederek 8 bin köyü değiştirmesine değinen Topsakal, bu noktada hat kurulsa da Azerbaycan Türklerine uluslararası anlaşmaların verdiği hakların yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

KORİDOR İNSANLIĞA HİZMET EDECEK

Ticaret yollarının bugüne kadar hiçbir zaman zorla kontrol altına alınmadığını söyleyen Topsakal, Nahçıvan koridorunun da insanlığa hizmet edeceğini söyledi.

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