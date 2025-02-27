27 Şubat 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Nadir toprak elementleri nedir? | PERDE ARKASI
Nadir toprak elementleri nedir? | PERDE ARKASI

Nadir toprak elementleri nedir? | PERDE ARKASI

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2025 08:55
ABD Başkanı Donald Trump selefi Joe Biden'ın aksine Ukrayna'ya desteğini şarta bağladı. Ukrayna lideri Zelenskiy'den silaha karşılık olarak nadir toprak elementlerini istedi. Peki bu madenler neler? Hangi ülkelerin elementler üzerinde etkisi var ve bu elementler gelecek diplomatik ilişkileri nasıl belirleyecek? İşte gelişmelerin perde arkası...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nadir toprak elementleri nedir? | PERDE ARKASI
Nadir toprak elementleri nedir?
Nadir toprak elementleri nedir?
Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi’ndeki konuşması protesto edildi!
Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki konuşması protesto edildi!
Rusya topraklarını ABD’ye açacak mı?
Rusya topraklarını ABD'ye açacak mı?
Trump’tan skandal Gazze videosu!
Trump’tan skandal Gazze videosu!
ABD ve Rusya BM’de birlikte hareket etti!
ABD ve Rusya BM’de birlikte hareket etti!
ABD Ukrayna’nın madenlerine çöktü!
ABD Ukrayna'nın madenlerine çöktü!
Esir krizi çözüldü! 602 Filistinli serbest kalacak
Esir krizi çözüldü! 602 Filistinli serbest kalacak
Ülkelerin savunma bütçeleri
Ülkelerin savunma bütçeleri
Ürdün Haşimi Krallığı veliaht Prensi Ankara’da!
Ürdün Haşimi Krallığı veliaht Prensi Ankara'da!
Peruğundan 19 kokain kapsülü çıktı!
Peruğundan 19 kokain kapsülü çıktı!
Putin’den ABD’ye nadir toprak elementi teklifi!
Putin'den ABD'ye "nadir toprak elementi" teklifi!
Macron ve Trump’ın el sıkışma süresi gündem oldu!
Macron ve Trump'ın el sıkışma süresi gündem oldu!
Daha Fazla Video Göster