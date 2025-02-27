Nadir toprak elementleri nedir? | PERDE ARKASI

ABD Başkanı Donald Trump selefi Joe Biden'ın aksine Ukrayna'ya desteğini şarta bağladı. Ukrayna lideri Zelenskiy'den silaha karşılık olarak nadir toprak elementlerini istedi. Peki bu madenler neler? Hangi ülkelerin elementler üzerinde etkisi var ve bu elementler gelecek diplomatik ilişkileri nasıl belirleyecek? İşte gelişmelerin perde arkası...

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