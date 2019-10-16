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16.10.2019

Münbiç'te kadın kılığına giren PKK/YPG'li böyle yakalandı |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat'ın doğusundaki PKK'YPG terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı 8. gününde de başarıyla devam ediyor. Sosyal medyada Münbiç'te çekilen bir görüntü paylaşıldı. Görüntüde Mehmetçik'in karşısına çıkmaya cesaret edemeyen teröristler, kaçmak için türlü türlü taktikleri denediği görülüyor.Görüntülerde kadın kılığında kaçmaya çalışan bir teröristin ele geçirildiği o anlar var.

Barış Pınarı Harekatı 8. gününde tüm hızıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin doğusuna icra edilen operasyonda teröristleri köşeye sıkıştırmış durumda.

Türk askeri karşısında çaresiz kalan teröristler, sıcak çatışmaya giremeyip hain planlarla bölgede kalmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Bölgede kıskaca alınan terörist şimdi de kadın kılığına girdi.

Münbiç'te kaçmaya çalışan bir terörist kadın kılığına girmiş bir şekilde ele geçirildi.

Paylaşılan görüntülerde PKK/YPG'li bir teröristin yüzüne makyaj yapıp kadın kılığına görülüyor.

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